Edin Dzeko'nun asisti yetmedi: Bosna Hersek bir alt lige düştü!
Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Bosna Hersek, Hollanda'yı konuk etti.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Hollanda'nın golünü 24. dakikada Brian Brobbey, Bosna Hersek'in golünü ise 67. dakikada Ermedin Demirovic kaydetti.
DZEKO ASİST YAPTI
Fenerbahçe'nin Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve duraklama anlarında oyundan çıktı. Edin Dzeko, Demirovic'in golünde asisti yapan isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Hollanda, 9 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Bosna Hersek ise 2 puanla son sırada konumlandı ve A Ligi'ne veda etti.
Etiketler: #Edin Dzeko #Bosna Hersek #Hollanda #uefa uluslar ligi
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