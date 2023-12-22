Derbi öncesi Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı iyileşen Edin Dzeko, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:43
Derbi öncesi Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!
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Evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, bugün düzenlenen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Edin Dzeko, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosunda yer alamamıştı.


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