Edin Terzic: 'Daha fazlasını hak ettik!'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:38
Edin Terzic: 'Daha fazlasını hak ettik!'
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Hırvat teknik adam, "Harika bir oyun ortaya koyduk ve bence 2-0 kaybetmekten daha fazlasını hak ettik. İlk yarıdan itibaren sadece finali oynamak için değil, kazanmak için burada olduğumuzu gösterdik. Pek çok şeyi doğru yaptık ama doğru olmadı" dedi.

"Real Madrid'i tebrik ederim, bu turnuvayı neden 15 kez kazandıklarını görebiliyorsunuz" diyen Terzic, "Real Madridli oyuncular, turnuvayı daha çok kazanmalarına rağmen çok motiveydiler. Bu etkileyici, onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Terzic, "Neyi farklı yapmalıydım sorusunu sorabilirsiniz. Bence birçok şeyi doğru yaptık ama sonra bir duran top maçı değiştirdi. Bundan ders çıkarmalıyız. İyi oynuyorduk, kontra ataklarda tehlikeliydik. Ama gol atamadık. Bu maçtaki fark buydu" sözlerini sarf etti.


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