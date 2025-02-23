Edin Visca galibiyeti çalışanlara armağan etti!

Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Boşnak oyuncu Edin Visca, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Edin Visca galibiyeti çalışanlara armağan etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 21:43

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da Edin Visca maçın ardından konuştu.

Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Visca, "Çok zor bir havaydı. Bu galibiyeti sahamız için çalışan arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. 3-2'den sonra zor bir maç oldu. İyi bir takımız, inşallah kazanmaya devam ederiz. Gecenin yıldızı takımdı. Geçen hafta bu duran top organizasyonunu çalıştık. Ben, Cham'a vermiştim. Yine çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Etiketler: #edin visca #trabzonspor #gaziantep fk

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