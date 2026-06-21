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Trabzonspor'da flaş Felipe Augusto gelişmesi

Trabzonspor'da flaş Felipe Augusto gelişmesi

21.06.2026 19:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'da flaş Felipe Augusto gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Felipe Augusto'nun Rus takımı Zenit ile anlaştığı iddia edildi. Bordo-mavili ekibin dev bonservis bedeli elde edeceği öne sürüldü.

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Trabzonspor'un 2025-26 sezonu başında 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto, sözleşmesinin ilk yılının sonunda bordo-mavililere veda etmeye hazırlanıyor.

ZENIT, TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 13 gol atan Felipe Augusto bir süredir Zenit'in radarındaydı. Rus basını, Zenit'in Brezilyalı golcü için Trabzonspor'la anlaştığını yazdı. Haberde transferin mali detaylarına da değinildi.

FELIPE AUGUSTO'NUN BONSERVİSİ

Buna göre Zenit'in Augusto için Trabzonspor'a 18+2 milyon Euro ödeyeceğinden bahsedildi.

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