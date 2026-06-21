Trabzonspor'da flaş Felipe Augusto gelişmesi

Trabzonspor'un 2025-26 sezonu başında 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto, sözleşmesinin ilk yılının sonunda bordo-mavililere veda etmeye hazırlanıyor.

ZENIT, TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 13 gol atan Felipe Augusto bir süredir Zenit'in radarındaydı. Rus basını, Zenit'in Brezilyalı golcü için Trabzonspor'la anlaştığını yazdı. Haberde transferin mali detaylarına da değinildi.

FELIPE AUGUSTO'NUN BONSERVİSİ

Buna göre Zenit'in Augusto için Trabzonspor'a 18+2 milyon Euro ödeyeceğinden bahsedildi.