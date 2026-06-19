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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

19.06.2026 16:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını Avusturya’nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.

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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanacak bordo-mavililer, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 6 Temmuz Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili ekip, Trabzon etabını tamamladıktan sonra kampın ikinci etabı için Avusturya'ya gidecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.

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