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Trabzonspor'dan UEFA açıklaması: 'Tüm riskler ortadan kalktı'

Trabzonspor'dan UEFA açıklaması: 'Tüm riskler ortadan kalktı'

17.06.2026 18:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'dan UEFA açıklaması: 'Tüm riskler ortadan kalktı'

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA tarafından 2026-2027 sezonunda uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kalktığını açıkladı.
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Trabzonspor, UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasının başarıyla tamamlandığını ve artık yükümlülükleri olmadığı duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada bordo mavililer için gelecek sezon uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırıldığı duyuruldu.

Trabzonspor'un açıklamasında yer alan ifadeler: 

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023’te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik.

UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır."

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