Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:10

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:10

Ediz Bahtiyaroğlu ölümün 11. yılında spor camiası tarafından anıldı. Yurttaşlar, Ediz Bahtiyaroğlu'nun kim olduğunu ve neden vefat ettiğini merak etti. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, nereli? Ediz Bahtiyaroğlu hangi takımlarda oynadı? Ediz Bahtiyaroğlu neden vefat etti?

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Ediz Bahtiyaroğlu ya da Edis Bahtijarevic 2 Ocak 1986’da Bursa’da dünyaya geldi. Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giyen Bahtiyaroğlu, son olarak Eskişehirspor'da oynadı.

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymişti.

EDİZ BAHTİYAROĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek ölmüştür. İnceleme sonunda hazırlanan 2 sayfalık raporda Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölüm nedeninin doğal vücut yapısından kaynaklanan kalp krizi olduğu belirtildi.