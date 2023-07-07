Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı

Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar, Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 19:39
Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı
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Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, 52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdi.

Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.


Edwin van der Sar ajax

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