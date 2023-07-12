Edwin van der Sar'ın son durumu belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:45

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:45

Ajax, Manchester United ve Hollanda Milli Takımı’nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı.

52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdiği ve ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

EŞİ SON DURUMUNU AKTARDI

Goal'de yer alan habere göre, Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar'ın eşi bir açıklama yaptı.

Ajax’ın efsane isminin eşi Annemarie yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Edwin hala yoğun bakım ünitesinde, ancak durumu stabil. Hayati tehlikesi yok. Onu ziyaret ettiğimiz her seferinde iletişim kurabiliyor. Durumunun nasıl gelişeceğini sabırla beklememiz gerekiyor."