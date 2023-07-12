Edwin van der Sar'ın son durumu belli oldu
Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçiren Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar'ın son durumuna ilişkin eşi açıklamalarda bulundu.
Ajax, Manchester United ve Hollanda Milli Takımı’nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı.
52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdiği ve ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.
EŞİ SON DURUMUNU AKTARDI
Goal'de yer alan habere göre, Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar'ın eşi bir açıklama yaptı.
Ajax’ın efsane isminin eşi Annemarie yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü söyleyerek şunları kaydetti:
"Edwin hala yoğun bakım ünitesinde, ancak durumu stabil. Hayati tehlikesi yok. Onu ziyaret ettiğimiz her seferinde iletişim kurabiliyor. Durumunun nasıl gelişeceğini sabırla beklememiz gerekiyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli
- Verilen sözler yine unutuldu