Edwin van der Sar'ın son durumu belli oldu

Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçiren Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar'ın son durumuna ilişkin eşi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:45
Edwin van der Sar'ın son durumu belli oldu
Abone Ol google-news

Ajax, Manchester United ve Hollanda Milli Takımı’nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılmıştı.

52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdiği ve ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

EŞİ SON DURUMUNU AKTARDI

Goal'de yer alan habere göre, Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar'ın eşi bir açıklama yaptı.

Ajax’ın efsane isminin eşi Annemarie yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Edwin hala yoğun bakım ünitesinde, ancak durumu stabil. Hayati tehlikesi yok. Onu ziyaret ettiğimiz her seferinde iletişim kurabiliyor. Durumunun nasıl gelişeceğini sabırla beklememiz gerekiyor."


Edwin van der Sar manchester united ajax

İlgili Haberler

Ajax CEO'su Edwin van der Sar: 'Ahmetcan Kaplan'a güveniyoruz'

Ajax CEO'su Edwin van der Sar: 'Ahmetcan Kaplan'a güveniyoruz'
Ajax CEO'su Edwin van der Sar, görevinden istifa etti

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, görevinden istifa etti
Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı

Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler