Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında serinin 2 maçını da kazanarak finale yükseldi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)
Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25
Süre: 116 dakika
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