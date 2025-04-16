Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!

SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında serinin 2 maçını da kazanarak finale yükseldi.

Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
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AA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:09

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi. 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 116 dakika


Etiketler: #ziraat bankkart #Arkas Spor #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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