Efeler Ligi'nde play-off final maçının programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara ile Halkbank'ın karşı karşıya geleceği play-off final etabının maç programı belli oldu.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:25
Efeler Ligi'nde play-off final maçının programı belli oldu
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Yarı finalde Ziraat Bankkart'ı eleyen Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Halkbank, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlamak için karşılaşacak.

Final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:

11 Nisan Perşembe:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

14 Nisan Pazar:

20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

17 Nisan Çarşamba:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

20 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

23 Nisan Salı:

19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇININ PROGRAMI DA AÇIKLANDI

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geleceği üçüncülük etabının da maç programı belli oldu.

Bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu üçüncü sırada bitirecek.

Üçüncülük etabının maç programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

16 Nisan Salı:

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan Cuma:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)


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