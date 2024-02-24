Fenerbahçe Parolapara sahasında rahat kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara ağırladığı Arkas Spor'u 3-1 yendi.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:19
Fenerbahçe Parolapara sahasında rahat kazandı
Abone Ol google-news

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)

Arkas Spor: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil Yücel, Ulaş Topbaşlı)

Setler: 25-21, 25-19, 18-25, 25-23

Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)


Fenerbahçe Parolapara haberleri Arkas Spor haberleri axa sigorta efeler ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de kadro yapılanması: 9 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması: 9 oyuncuyla yollar ayrılıyor!
Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!

Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!
Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!

Kasımpaşa maçı öncesi kötü haber: Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...

Silifke'de hasat başladı: Kilosu 70 TL! Hedef 30 ton...
Bir havayolu firması daha iflas bayrağını çekti

Bir havayolu firması daha iflas bayrağını çekti
Siyaset Bilimci Tanju Tosun: Hamza Dağ'ın İzmirliyi ikna etmesi zor

Siyaset Bilimci Tanju Tosun: Hamza Dağ'ın İzmirliyi ikna etmesi zor
Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile aralarında yaşadığı küslük hakkında ilk defa konuştu! “Kan bağı var diye…”
Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta

Artvin için tehlike çanları: Çevreciler ve yöre halkı, sermayenin yeni hedefi Hod Vadisi'ndeki projeye karşı ayakta
Yer altındaki tuz mağaraları, turistlerin uğrak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor

Yer altındaki tuz mağaraları, turistlerin uğrak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor
En akıllı 4 burç! Bu burçlar zekasıyla büyülüyor

En akıllı 4 burç! Bu burçlar zekasıyla büyülüyor
Kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni düzenlemeler yolda! İşte tartışılan önlemler…

Kredi kartı taksitleriyle ilgili yeni düzenlemeler yolda! İşte tartışılan önlemler…