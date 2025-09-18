Efsane basketbolcuya özel tasarım

Basketbol efsanesi Kareem Abdul-Jabbar için spor giyim markası adidas özel bir koleksiyon hazırladı. Şirketten yapılan açıklamada, sporun ötesine geçen etkisiyle efsaneleşen ve kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu bulunan Abdul-Jabbar’ın kültürel mirası, adidas Originals by Wales Bonner iş birliğiyle günümüze taşındı.

Efsane için hazırlanan giyim koleksiyonunda Abdul-Jabbar’ın ikonik hale gelen “sky hook” hareketi merkezde yer alıyor. Koleksiyonun kampanyası, ünlü fotoğrafçı Oliver Hadlee Pearch imzasını taşıyor. Abdul-Jabbar’ın ruhunu ve kişisel tarzını yansıtan kısa filmde, arşiv görüntülerinin yanı sıra efsane basketbolcunun spor dünyasına ilham verici sözleri caz müziği eşliğinde sunuldu.