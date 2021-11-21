Efsane eski futbolcu Hernan Crespo, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Miguel Crespo'yu kutladı

21 Kasım 2021 Pazar, 21:26

Süper Lig 13. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenen Fenerbahçe’de Portekizli futbolcu Miguel Crespo, 90+4’te attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Oyuna sonradan giren ve maçın kaderini değiştiren adam olan Miguel Crespo’ya, Arjantin efsanesi Hernan Crespo’dan şaşırtan bir tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe’nin attığı golün videosunu Twitter hesabından paylaşan Arjantinli efsane futbolcu, “Tebrikler kardeşim” yazarak Miguel Crespo’yu kutladı.

Hernan Crespo'nun Miguel Crespo’yu kutladığı gönderisi şu şekilde:

Hernan Crespo kimdir?

1975 doğumlu olan Hernan Jorge Crespo, Arjantin Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden. 2006 yılında Chelsea'den Inter'e kiralık olarak giden Crespo, şu ana kadar ancak 41 kez forma şansı buldu. Tecrübeli yıldız, River Plate, Lazio, Parma ve Milan gibi ünlü takımlarda da oynadı.