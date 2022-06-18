Efsane futbolcu Wayne Rooney'in oğlu Kai Rooney de babasının izinde
Efsanevi futbolcu Wayne Rooney'in oğlu Kai Rooney, Manchester United U12 takımında sergilediği performansla göz doldurdu.
Manchester United U12 forması giyen Wayne Rooney'in oğlu Kai Rooney'den müthiş bir performans geldi. İngiliz eski oyuncunun oğlu, babasının izinden gitmeye başladı.
MÜTHİŞ İSTATİSTİK
12 yaşındaki genç yetenek, 2021/22 sezonunda Manchester United U12 takımında attığı 56 gol ve 28 asistle sezonun en flaş isimlerinden biri oldu.
Başarılı oyuncunun babası Wayne Rooney de henüz 17 yaşında Everton'dan Mancehester United'a 30 milyon Euro'luk rekor bir bedelle transfer olmuştu.
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