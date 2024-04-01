Efsane futbolcudan Erling Haaland'a sert eleştiri: '4. Lig oyuncusu gibi'

Eski futbolcu Roy Keane, Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı mücadelenin ardından Erling Haaland'ı sert bir dille eleştirdi. Keane, "Kafa vuruşları veya gol açısından dünyanın en iyisi. Fakat genel olarak oyunu o kadar kötü ki sadece bugün değil, 4. Lig oyuncusu gibi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:32
Efsane futbolcudan Erling Haaland'a sert eleştiri: '4. Lig oyuncusu gibi'
Abone Ol google-news

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin karşılaştığı maçta gol sesinin çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Liverpool'un kazandığı haftada liderliği kaybetti. Manchester City'nin ise zirveyle puan farkı 3'e çıktı.

MAÇIN ARDINDAN SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu Roy Keane, Sky Sports'ta katıldığı yayında Erling Haaland'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Haaland'ın çok iyi özelliklere sahip olduğunu belirten Keane, genel performansının kötü olduğunu söyledi.

Keane açıklamasında, "Kafa vuruşları veya gol açısından dünyanın en iyisi. Fakat genel olarak oyunu o kadar kötü ki sadece bugün değil, 4. Lig oyuncusu gibi. Bu konuda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyununun gelişmesi gerekiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde böyle olacak" dedi.

ERLING HAALAND'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon Erling Haaland 35 maçta forma giydi.

Haaland, 29 kez ağları havalandırırken 6 asist kaydetti.


Erling Haaland haberleri Roy Keane haberleri Manchester City haberleri

İlgili Haberler

Haaland'dan FIFA'ya öneri: 'Ben olsam...'

Haaland'dan FIFA'ya öneri: 'Ben olsam...'
Erling Haaland'dan flaş VAR eleştirisi!

Erling Haaland'dan flaş VAR eleştirisi!
Erling Haaland, Real Madrid iddialarına cevap verdi: 'Yarının ne getireceğini bilemezsiniz'

Erling Haaland, Real Madrid iddialarına cevap verdi: 'Yarının ne getireceğini bilemezsiniz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!

İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
En komik 4 burç: Bu burçlar şaka ve kahkaha dolu

En komik 4 burç: Bu burçlar şaka ve kahkaha dolu
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Aston Villa ille de Devler Ligi diyor!

Aston Villa ille de Devler Ligi diyor!
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!