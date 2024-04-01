Efsane futbolcudan Erling Haaland'a sert eleştiri: '4. Lig oyuncusu gibi'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 01.04.2024 - 10:32

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin karşılaştığı maçta gol sesinin çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Liverpool'un kazandığı haftada liderliği kaybetti. Manchester City'nin ise zirveyle puan farkı 3'e çıktı.

MAÇIN ARDINDAN SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu Roy Keane, Sky Sports'ta katıldığı yayında Erling Haaland'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Haaland'ın çok iyi özelliklere sahip olduğunu belirten Keane, genel performansının kötü olduğunu söyledi.

Keane açıklamasında, "Kafa vuruşları veya gol açısından dünyanın en iyisi. Fakat genel olarak oyunu o kadar kötü ki sadece bugün değil, 4. Lig oyuncusu gibi. Bu konuda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyununun gelişmesi gerekiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde böyle olacak" dedi.

ERLING HAALAND'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon Erling Haaland 35 maçta forma giydi.

Haaland, 29 kez ağları havalandırırken 6 asist kaydetti.