Erling Haaland, Real Madrid iddialarına cevap verdi: 'Yarının ne getireceğini bilemezsiniz'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 22:28

Güncelleme: 06.03.2024 - 22:29

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland, hakkında çıkan Real Madrid iddiaları ile ilgili olarak konuştu.

"BUNU YAZABİLİRSİNİZ, MUTLUYUM"

Erling Haaland transfer haberleri ile ilgili gelen soruya, "Özellikle etrafımdaki insanlardan dolayı gerçekten çok mutluyum; Yönetici, direktörler, yönetim kurulu, muhteşem insanlardan oluşan bir grup ve söylemeliyim ki gerçekten çok mutluyum. Bunu şimdi söylersem muhtemelen büyük bir manşet olacak, yarının ne getireceğini asla bilemezsiniz ama ben mutluyum. Bunu yazabilirsiniz, mutluyum" dedi.

HAALAND'IN KARNESİ

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıktı. 23 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 28 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.