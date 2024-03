Haaland'dan FIFA'ya öneri: 'Ben olsam...'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:48

Manchester City'nin resmî podcastinde konuşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, çarpıcı açıklamalarda bulunurken FIFA'ya seslendi.

"İLK İSTEĞİM SAHANIN HER YERİNE ÇİZGİ TEKNOLOJİSİ GETİRMEK"

Futbolda en çok taç atışlarında yapılan sınır ihlallerinden rahatsız olduğunu belirten Haaland, "İlk isteğim, sahanın her yerine gol çizgisi teknolojisini getirmek. Böylece topun ne zaman oyun dışı olduğunu her zaman bilirsiniz. Ama beni asıl rahatsız eden şey taç atışları.O tarafa ya da bu tarafa atmanız fark etmez. Sadece iki elinizin topun üzerinde olduğundan emin olun. Kuralları bile bilmiyorum ve eğer bir atış yapacaksam muhtemelen yanlış yaparım. Ama topu düz aşağı, düz yukarı ya da her şekilde atmanız fark etmez" ifadelerini kullandı.

"BEN OLSAM METRELERİ KONTROL EDERİM"

FIFA'ya da seslenen Haaland, "Ben olsam metreleri kontrol ederim. Bu kontrol yapılırsa kimse çok fazla alan çalamaz. Ne kadar uzağa gidebileceğinizin bir sınırı ve ne kadar süre alabileceğinizin bir sınırı olmalı. Bence gelecekte de böyle olacak" dedi.