Haaland'dan FIFA'ya öneri: 'Ben olsam...'

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, futbolda kendisini en çok neyin rahatsız ettiğini açıklayıp FIFA'ya seslendi. Norveçli golcü, FIFA'ya taç atışları konusunda bir de öneri de bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:48
Haaland'dan FIFA'ya öneri: 'Ben olsam...'
Abone Ol google-news

Manchester City'nin resmî podcastinde konuşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, çarpıcı açıklamalarda bulunurken FIFA'ya seslendi.

"İLK İSTEĞİM SAHANIN HER  YERİNE ÇİZGİ TEKNOLOJİSİ GETİRMEK"

Futbolda en çok taç atışlarında yapılan sınır ihlallerinden rahatsız olduğunu belirten Haaland, "İlk isteğim, sahanın her yerine gol çizgisi teknolojisini getirmek. Böylece topun ne zaman oyun dışı olduğunu her zaman bilirsiniz. Ama beni asıl rahatsız eden şey taç atışları.O tarafa ya da bu tarafa atmanız fark etmez. Sadece iki elinizin topun üzerinde olduğundan emin olun. Kuralları bile bilmiyorum ve eğer bir atış yapacaksam muhtemelen yanlış yaparım. Ama topu düz aşağı, düz yukarı ya da her şekilde atmanız fark etmez" ifadelerini kullandı.

"BEN OLSAM METRELERİ KONTROL EDERİM"

FIFA'ya da seslenen Haaland, "Ben olsam metreleri kontrol ederim. Bu kontrol yapılırsa kimse çok fazla alan çalamaz. Ne kadar uzağa gidebileceğinizin bir sınırı ve ne kadar süre alabileceğinizin bir sınırı olmalı. Bence gelecekte de böyle olacak" dedi.


Erling Haaland haberleri FIFA haberleri taç haberleri

İlgili Haberler

Erling Haaland'dan flaş VAR eleştirisi!

Erling Haaland'dan flaş VAR eleştirisi!
Erling Haaland, Real Madrid iddialarına cevap verdi: 'Yarının ne getireceğini bilemezsiniz'

Erling Haaland, Real Madrid iddialarına cevap verdi: 'Yarının ne getireceğini bilemezsiniz'
Erling Haaland'dan Messi itirafı!

Erling Haaland'dan Messi itirafı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nöroferritinopati: Vücutlarına hapsolan kız kardeşler için tedavi umudu

Nöroferritinopati: Vücutlarına hapsolan kız kardeşler için tedavi umudu
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı

‘Taş Bebek’ lakabıyla tanınan Gönül Yazar vasiyetini açıkladı
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!

İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Dünyanın en uzun karayolu nerede?

Dünyanın en uzun karayolu nerede?
Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…

Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…