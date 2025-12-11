İtalyanlar duyurdu... Mauro Icardi, Serie A'ya geri dönebilir!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 17:25:00
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldızın ismi Serie A deviyle anılmaya başladı. İtalyan basını, Milan'ın forvet adaylarından birinin de Mauro Icardi olduğunu iddia etti.

Galatasaray ile sözleşmesinin son yılında olan Mauro Icardi'nin akıbeti netleşmiş değil. Galatasaray henüz Arjantinli yıldıza yeni sözleşme sunmazken, Icardi'nin dün akşam yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Galatasaray'dan henüz kimsenin kendisini ve menajerini aramadığını söyleyen Icardi, "Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Daha önce gidersem bu tamamen benim kararım olur. Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın çünkü sonra beni özleyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYANLARDAN ICARDI İDDİASI

Icardi'nin bu sözleri veda mektubu şeklinde yorumlanırken, İtalyan basını, yıldız golcüyle ilgili peş peşe iki transfer haberi geçti.

MILAN'A ÖNERİLDİ

Öncelikle İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini söyledi. Moretto, Milan'ın 2024 yazında da Icardi için girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

“TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 2, YÜZDE 3”

Moretto haberinde "Çeşitli nedenlerden dolayı Milan pek ilgilenmiyor gibi görünüyor ancak reddettikleri bir isim de değil. Gerçekleşme ihtimalini yüzde 2, yüzde 3 olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

BİR HABER DE LA GAZZETTA DELLO SPORT'TAN

Ülkenin saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da Milan'ın forvet adaylarından birinin de Mauro Icardi olduğunu yazdı. 

Milan Sportif Direktörü Igli Tare'nin önceliğinin Joshua Zirkzee olduğu ancak Icardi ve Niclas Füllkrug'un da listede yer aldığı ifade edildi.

