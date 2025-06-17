Efsanevi Tour de France ruhu ikinci kez Türkiye’de

Geçen yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve katılımcılarına Tour de France deneyimi yaşatan L’Étape Türkiye by Tour de France’ın 2025 yılı edisyonunun tanıtımı için basın lansmanı düzenlendi. 12 Ekim Pazar günü ikinci kez İstanbul’da gerçekleşecek dev organizasyonun detayları, düzenlenen lansmanla paylaşıldı.

Tour de France’ın ikonik yarış atmosferini İstanbul’un eşsiz coğrafyasıyla ikinci kez buluşturacak etkinlik, 2025 yılında Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak. Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtaları arasında uzanan parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir bisiklet deneyimi yaşayacak.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France, bu yıl 112. kez bisiklet tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Tour de France’ın uluslararası formatı olan L’Étape, ilk kez 1993 yılında Fransa ile İspanya arasındaki Pireneler’de düzenlendi. Amatör bisikletçilere, profesyonel sporcularla aynı parkurda pedal çevirme fırsatı sunarak büyük ilgi gören organizasyon, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanında düzenlenen L’Étape yarışları, her yıl elli bini aşkın sporseveri aynı tutkuda buluşturuyor.

ABD’den İrlanda’ya, Danimarka’dan Polonya’ya, Türkiye’den Yunanistan’a dünyanın en güzel 20 şehrinde Tour de France uzmanları tarafından tasarlanan rotalarda düzenlenen organizasyonun İstanbul etabının hazırlıkları devam ederken, basın lansmanı Sepetçiler Kasrı’nda düzenlendi.





Lansman toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, SPX CEO’su Barış Andırınlı, L’Étape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu katıldı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın destekleriyle Visa Maximiles Black’in isim sponsorluğunda 78 Event organizasyonu ile düzenlenecek L’Étape Türkiye by Tour de France 2025, dünyanın dört bir yanından bisikletçileri İstanbul’da ağırlayacak. Hem amatör hem de profesyonel sporcular, İstanbul’un manzaraları eşliğinde pedal çevirerek zorlu ama keyifli parkurlarda performanslarını test etme imkânı bulacak.

Sarı siyah renkleri ile 112 yıldır düzenlenen ve bir dünya markası olan Tour de France’ın amatör serisi L’Etape Türkiye bisiklet yarışına Türkiye İş Bankası’nın ve Visa Maximiles Black’in yanı sıra CarrefourSA, SPX, Asperox, Mosso Bisiklet, Shimano gibi güçlü markalar eşlik edecek. Fransa Büyükelçiliği İstanbul Başkonsolosluğu bu önemli organizasyonun paydaşı olurken organizasyonun kupalarına imza atan Mardin, kültürel paydaşı olmaya devam edecek.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği basın lansmanında 2025 parkuru açıklanırken bisiklet sporu adına önemli mesajlar verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan:

“Birleşmiş Milletler’e üye 135 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul, tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, eşsiz bir mega kenttir. Böylesine özel bir şehirde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin yalnızca ilimizi ve ülkemizi değil, aynı zamanda ilgili spor branşlarını da daha görünür kıldığına inanıyoruz. İstanbul’u bir spor şehri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedef sadece uluslararası yarışmaları düzenlemekle sınırlı değil. En genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarını sağlamak, bizler için büyük bir öncelik. Çünkü başarılı sporcular yetiştirmenin yanı sıra, sağlıklı ve aktif bireyler için sporun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda başta katılımcılarımız ve sponsorlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum.





Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay:

“İki kıtayı buluşturan, medeniyetlerin, sevginin ve sporun şehri İstanbul’da, Tour de France’ın L’Étape ayağını ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz sadece geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını değil; sporcu doktorları, sporcu mühendisleri, sporcu avukatları da yetiştirmek istiyoruz. Çünkü sporun disiplinini ve ahlakını hayatın her alanına taşımanın önemine inanıyoruz. Bu anlamda Tour de France’ın L’Étape etabının İstanbul’da koşuluyor olması çok kıymetli. Sevgili dostumuz Matthew’un katkılarıyla bu dev organizasyonu ülkemize kazandırmak, gençlerimize ilham verecek bir adım olmuştur. Biz sporu sadece yarıştan ibaret görmüyoruz. Biz sevginin, dostluğun, barışın dili olduğuna inanıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle savaşsız, dayanışma içinde bir dünyayı gönüllere yerleştirmek istiyoruz.”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle:

“Kuruluşundan bu yana ülke ekonomisine katkıyı temel sorumluluklarından biri olarak gören İş Bankası’nın, eğitim, bilim, kültür-sanat, çevre ve spor gibi toplumsal gelişimde önemli rol oynayan alanlarda uzun soluklu projelerde yer almaya her zaman öncelik verdiğini vurguladı. Lüle, “Sporun farklı branşlarına verdiğimiz destekle hem ulusal ve uluslararası başarıların artacağına hem de daha fazla kişinin sporla ilgilenmesinin, yaşam kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, dünyanın önde gelen bisiklet yarışlarından Tour de France’ın Türkiye etabını, Maximiles Black kart markamız ve iş ortağımız Visa ile ikinci kez desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel organizasyonun, bisiklet sporuna ilgiyi artıracağını, daha fazla insanı spora ve hareketli yaşama teşvik edeceğini düşünüyoruz” dedi.





Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin:

Visa olarak, değerli iş ortağımız İş Bankası Maximiles Black markasıyla birlikte L’Étape Türkiye by Tour de France’ın ana sponsorluğunu ikinci kez üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Sporu; ilham veren, toplulukları bir araya getiren ve ekonomiye dinamizm kazandıran güçlü bir ekosistem olarak görüyoruz. Aynı zamanda turizmin, bacasız sanayi olarak yerel ekonomilere sağladığı katkının da farkındayız. L’Étape Türkiye, bu iki alanın kesişiminde yer alarak, turizmden ticarete, yerelden globale uzanan güçlü bir değer zinciri yaratıyor. Visa olarak, geliştirdiğimiz güvenli ödeme teknolojileriyle yıllardır ülkemizdeki milyonlarca kart sahibinin ve turistin Türkiye’de kolay ve güvenli alışveriş yapmasına olanak sağlıyoruz. Bununla birlikte, turizmin yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir ekonomik güç haline gelmesi ve uluslararası ziyaretçilerin ülkemize getirdiği fırsatların Türk işletmeleri tarafından değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Bu vizyonla örtüşen L’Étape Türkiye’nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyor, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyoruz.

SPX CEO’su Barış Andırınlı:

“SPX olarak 36 yıldır amacımız, daha fazla insanın sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde sporla iç içe yaşamasını sağlamak. Bisiklet bizim için yalnızca bir ulaşım aracı değil; özgürlüğün, çevikliğin ve doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin simgesi. Faaliyet alanımız içinde bisiklet, sadece bir kategori değil, aynı zamanda markamızın duruşunu yansıtan bir değer haline geldi. L’Étape Türkiye, bu vizyonla birebir örtüşen, amatör tutkuyu profesyonel ruhla birleştiren olağanüstü bir organizasyon. Bu iş birliğini yalnızca sponsorluk olarak değil, spora ve topluma katkı sağlayan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.





⁠L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin:

Tour de France ve L’Étape by Tour de France Serisi olarak, Türkiye’de ve İstanbul’da yeniden olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez L’Étape Türkiye by Tour de France’ı 78 Event’in katkılarıyla dünyanın en güzel L’Étape organizasyonlarından birini hayata geçirmeyi başardık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün efsanevi geçişi, hepimizin hafızasında kalacak en özel anlardan biri oldu. Şimdi, 12 Ekim 2025’te yeniden Türkiye’ye dönmekten ve bu organizasyonu bir adım daha ileriye taşıyarak tüm amatörler, aileler, çocuklar, bisiklet tutkunları ve Tour de France hayranlarına açık bir bisiklet festivali haline getirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Bu yıl yine iki yarış düzenlenecek: 105 km ve 52.4 km parkurların yanı sıra, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Tour de France’ın ikonik ruhunu deneyimlemek isteyen tüm bisikletseverleri 11-12 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz.” dedi.

78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas:

“Bugün burada yalnızca bir spor organizasyonunun değil, aynı zamanda bir vizyonun ve bir yolculuğun lansmanını gerçekleştiriyoruz. L’Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın en ikonik bisiklet yarışının ruhunu İstanbul’un kalbine taşıyor. 12 Ekim’de iki kıtayı birbirine bağlayan bu eşsiz parkurda, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunları bir araya gelecek. Bu organizasyonu yalnızca bir yarış olarak değil, Türkiye’nin spor turizmi hedeflerinin bir parçası, kültürel zenginliklerinin vitrini ve bisiklet kültürünü yaygınlaştıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün, markaların ve medyanın bu vizyon etrafında bir araya gelmesi, sporla büyüyen Türkiye hedefimizin ne kadar güçlü temellere dayandığını ortaya koyuyor. Katkılarınızla, bu etkinlik yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin sporla, kültürle ve yaşamla şekillenen geleceğini de etkileyecek.” dedi.

L’ÉTAPE TÜRKİYE İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan yarış için erken kayıt indirim fırsatı 21 Mart 2025 Cuma günü sona erdi. Genel kayıt dönemi ise 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Visa Maximiles Black L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl da hem amatör hem de profesyonel bisikletçiler için farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkur seçeneğiyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 122 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. 6 kilometrelik aile parkuru ise her yaştan bisikletseverin güvenli ve keyifli bir şekilde etkinliğe katılım sağlamasına imkân tanıyacak.

BEYKOZ SPOR ORMANI'NDA BİSİKLET FESTİVALİ

İstanbul’un tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve iki kıta arasında uzanan eşsiz konumu sayesinde sporcular, yalnızca bir yarışa değil aynı zamanda kültürel bir yolculuğa da çıkacak. Yarışın startı Beykoz Spor Ormanı’ndan verilecek; sporcular, parkurlar boyunca Boğaz manzarası eşliğinde pedal çevirecek.

L’Étape Türkiye by Tour de France, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek; turizm, kültür ve sürdürülebilir ulaşım konularında da farkındalık yaratmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında çeşitli yan etkinlikler, çocuklar ve aileler için eğlenceli aktiviteler ile bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik özel alanlar da yer alacak.

L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 – Parkur Bilgisi

Toplantıda L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu da yarışın parkur bilgilerini aktardı.

L’Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, doğal güzellikler ve teknik zorluklarla örülü uzun ve kısa olmak üzere 2 parkurda düzenlenecek.

UZUN PARKUR 105 KM

L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 etkinliğinin uzun parkurunda katılımcılar, Boğaz’dan Karadeniz kıyılarına, orman yollarından tarihi yerleşimlere uzanan 105 kilometrelik zorlu ve panoramik bir rota üzerinde pedal çevirecek. Yarışın başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak.

Parkur Rotası:

Başlangıç: Beykoz Spor Ormanı (Km 0)

Güzergahlar: Kavacık – Çubuklu – Acarlar – Akbaba – Polonezköy – Bozhane – Kılıçlı – Riva – Çayağzı – Paşamandıra – Çengeldere – Çavuşbaşı – ve tekrar Beykoz Spor Ormanı

Teknik Bilgiler:

Toplam Mesafe: 105 km

Tırmanış Kapıları (Toplam Yükselme: 1.583m)

1 adet Kategori 4

2 adet Kategori 3,

2 adet Kategori 2 zorlukta olmak üzere toplam 5 tırmanış noktası

Sprint Kapısı: 23. Km’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ve Kavacık bölgesinde

Tırmanış Kapısı: 80.km’de başlıyor, 86.5’de bitiyor.

Zaman Kapamaları: 25., 50., 75. km’lerde işaretlenmiş kritik noktalar

Parkur Karakteri:

Karadeniz kıyılarına uzanan yüksek manzara ve irtifa farklarıyla zorlu bir etap. Teknik virajlar, uzun tırmanışlar ve stratejik sprint alanlarıyla hem kondisyon hem sürüş becerisi gerektiriyor. Doğa, tarih ve şehir arasında geçişlerle İstanbul’un bisikletle keşfi için özel tasarlanmış bir rota.

KISA PARKUR 52.4 KM

Kısa Parkur, 52.4 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Yarışın start ve finiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak.

Katılımcılar, Kavacık, Çubuklu, Acarlar, Fatih, Çengeldere ve Çavuşbaşı güzergahlarını kapsayan bu etapta hem Boğaz’a yakın bir coğrafyada sürüş keyfi yaşayacak hem de zorlu yokuşlarla mücadele edecek.

Parkur Teknik Özellikleri:

Başlangıç ve Bitiş: Beykoz Spor Ormanı

Toplam Mesafe: 52.4 kilometre

Resmî Başlangıç (Km 0): Orman içi düz ve virajlı segment

Sprint Noktaları: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 1 adet sprint kapısı 23.km’de 500 m.lik.

Tırmanışlar:

Kategori 2 Tırmanış – Acarlar çevresinde

Kategori 3 Tırmanış – Orman içi kısa ama teknik çıkış

Parkur Karakteri:

Hem performans odaklı sporcular hem de deneyim odaklı amatör bisikletçiler için uygun. Boğaz'a yakınlığı ve orman içi yollarıyla benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Teknik virajlar, inişler ve orta zorlukta tırmanışlar ile dinamik bir etap. Katılımcılar İstanbul’un kültürel dokusu ile doğal manzaraları arasında pedal çevirecek.