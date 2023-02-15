EHF, Türk eşleşmesinin yeni tarihlerini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşması Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadelesinin yeni tarihi duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:28
EHF, Türk eşleşmesinin yeni tarihlerini açıkladı
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türkiye'deki depremler nedeniyle ertelenen Konyaaltı Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçların yeni tarihleri açıklandı.

EHF'nin internet sitesinde daha önce Antalya'da 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan karşılaşmanın 1 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacağı bilgisi yer aldı.

RÖVANŞ TARİHİ DE BELLİ OLDU

İki takım 5 Mart Pazar günü saat 16.30'da İzmir'de rövanş maçına çıkacak.

Öte yandan yarı finale çıkacak Türk temsilcisinin rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Slovakya'dan MKS IUVENTA Michalovce konuk ettiği Polonya temsilcisi Eurobud JKS Jaroslaw'ı 37-25 mağlup etti. İki takım 18 Şubat Cumartesi günü Polonya'da rövanş maçını oynayacak.


Konyaaltı Belediyespor İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası

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