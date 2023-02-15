Adana'dan 30 depremzede askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222’nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

İHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:16
Adana'dan 30 depremzede askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sonucu göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere nakledilmeye devam ediyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNİŞ YAPTI

Gece saatlerinde Adana’dan İstanbul’a 30 yaralı taşıyan 222’nci filoya bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı, saat 03.00’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 30 yaralı, askerler ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kargo uçağında 30 yaralının yanı sıra 18 refakatçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan askeri kargo uçağından indikten sonra yakınlarını bekleyen ve üzerinde montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı.

Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul’da bulunan hastanelere nakil edildi.


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