Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında kendi sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:10
Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Dino Nicolas Toppmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Jess Christian Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynananacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Eintracht Frankfurt, ligde oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Augsburg ise kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 2-0 mağlup etmişti.


eintracht frankfurt haberleri Augsburg haberleri Bundesliga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!

Olympiakos'a elenen Fenerbahçe önemli bir geliri kaçırdı!
Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'

Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tardigratlar, radyasyonun hasar verdiği DNA’ları nasıl onarıyor?

Tardigratlar, radyasyonun hasar verdiği DNA’ları nasıl onarıyor?
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
'Seçilemeyen Şair Muhtar' Aydın Battal Gönül Dağı dizisine konuk oldu

'Seçilemeyen Şair Muhtar' Aydın Battal Gönül Dağı dizisine konuk oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Henry Cavill koltuğunu devretti: Rolü devralacak isim belli oldu

Henry Cavill koltuğunu devretti: Rolü devralacak isim belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Becao: 'Bu takımla gurur duyuyorum'

Becao: 'Bu takımla gurur duyuyorum'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu