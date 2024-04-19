Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında kendi sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Dino Nicolas Toppmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Jess Christian Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynananacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Eintracht Frankfurt, ligde oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Augsburg ise kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 2-0 mağlup etmişti.
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