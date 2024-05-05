Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Dino Nicolas Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Stuttgart ile 2-2 berabere kalmıştı.
Frankfurt ise Bayern Münih deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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