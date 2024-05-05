Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:53
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Dino Nicolas Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Stuttgart ile 2-2 berabere kalmıştı.

Frankfurt ise Bayern Münih deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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