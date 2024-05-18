Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
EINTRACHT FRANKFURT - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Connect kanalından naklen yayımlanacak.
Eintracht Frankfurt, ligde oynadığı son maçta Gladbach deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Leipzig ise sahasında karşılaştığı Werder Bremen ile 1-1 berabere kalmıştı.
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