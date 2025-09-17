Eintracht Frankfurt maçı öncesi... Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve Galatasaray'ın Eyüpspor'la oynadığı maçta forma giyemeyen Victor Osimhen'in Eintracht Frankfurt deplasmanında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmedi.
SON ANTRENMANDA YER ALMADI
TRT Spor'da yer alan habere göre; Victor Osimhen, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı öncesindeki son antrenmanında yer almadı. Yıldız golcünün Almanya'ya gidecek kafilede yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Victor Osimhen 2 gol kaydetti.