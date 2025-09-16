Senne Lammens'in abisinden flaş Galatasaray itirafı: 'Yaz boyunca masadaydı ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025 16:17:00
Galatasaray'ın ilgilendiği ancak Manchester United'a transfer olan Senne Lammens'in abisi Tom, sarı-kırmızılı kulüp hakkında itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci Senne Lammens'in abisinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Het Nieuwsblad'in haberine göre; Senne Lammens'in abisi Tom, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu.

"MANCHESTER UNITED'A ŞÜPHELİYDİM"

Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, "Başlangıçta United'a transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda kararı vermek zorunda kalan Senne oldu. United ona en iyi hissiyatı verdi. Kısmen, onu neredeyse bir yıldır takip eden ve niteliklerine ikna olan United'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton sayesinde" ifadelerini kullandı.

"HEMEN FARK YARATIRDI"

Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom, "Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, orada kupalar için oynuyorsunuz ve Senne belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi" sözlerini sarf etti.

Son olarak Lammens'in abisi, "Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu, Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Coton onu neredeyse 1 yıldır takip edip, yeteneklerine güveniyordu. Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönmesi ve Senne'nin buna katkı vermesi harika bir şey olur" dedi.

