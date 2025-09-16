Galatasaraylı eski futbolcu Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025 14:38:00
Avustralya ekibi Melbourne Victory, Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbol kariyerine halihazırda Eylül 2024'ten beri Avustralya'da devam eden Juan Mata, ülkede kalmaya devam edecek.

37 yaşındaki yıldız, Western Syndey ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir diğer Avustralya Ligi ekibi Melbourne Victory'ye imza attı.

İspanyol yıldız, bir sezon boyunca Melbourne ekibinin formasını giyecek.

GALATASARAY'DA OYNADI

2022/23 sezonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Juan Mata, Sarı-Kırmızılı ekibin formasını 18 maçta terletmiş ve 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

