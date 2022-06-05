Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den Fenerbahçe itirafı

05 Haziran 2022 Pazar, 00:00

UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, Fenerbahçe için bir itirafta bulundu.

D Grubu'nda Fenerbahçe ile sahalarındaki oynadıkları maçın şampiyonluğa giden en önemli an olduğunu söyleyen Glasner, "Avrupa Şampiyonluğu'na giderken muhtemelen en önemli an grubun ilk haftasında sahamızda Fenerbahçe ile oynadığımız maçtı. Anahtar maç oydu. Wolfsburg'tan kalan cezam nedeniyle kulübede değildim ve ilk anlar benim için korkunçtu" dedi.

Maçın son anlarındaki penaltı için de konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Maç sona ermeden hemen önce aleyhimize penaltı çalındı. Trapp penaltıyı kurtardı ancak Berisha dönen topu ağlara gönderdi. Hakem Berisha ceza sahasına erken girdiği için golü iptal etti ve maç 1-1 bitti. Bu maçla birlikte Avrupa Ligi'nde maç kaybetmeme zihniyetimizi geliştirdik" ifadelerini kullandı.

İKİ MAÇTA DA KAZANAN ÇIKMADI

Söz konusu maçta Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçerken, Alman ekibi bu gole 41. dakikada Sam Lammers ile karşılık vermiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

İki takım arasındaki İstanbul'da oynanan mücadele de 1-1 beraberlikle bitmişti. Frankfurt, Kadıköy'de 29. dakikada Djibril Sow ile öne geçerken, Mergim Berisha 42. dakikada sarı-lacivertlilerin eşitlik golünü atmıştı.