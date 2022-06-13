Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaştığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique İstanbul'a geldi
Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 18.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Lincoln Henrique'yi Fenerbahçe'nin idari menajeri Emir Yolaç karşıladı.
Fenerbahçe'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.
Fenerbahçe'nin, orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.
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