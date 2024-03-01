Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:07
Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret!
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret etti. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

 


fenerbahçe haberleri Ali Koç haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

Sakatlığını atlatmıştı: Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Sakatlığını atlatmıştı: Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Fenerbahçe, Avrupa'da son 4 takım arasında!

Fenerbahçe, Avrupa'da son 4 takım arasında!
Fenerbahçe Opet, yarı finalde!

Fenerbahçe Opet, yarı finalde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
Kurumsal hayatı bıraktı, Manisa'da bir ilke imza attı: 55 ton üretim...

Kurumsal hayatı bıraktı, Manisa'da bir ilke imza attı: 55 ton üretim...
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
En kolayı böyle oluyormuş: İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...

En kolayı böyle oluyormuş: İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Aya Yorgi beton olmasın

Aya Yorgi beton olmasın
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…