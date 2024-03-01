Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz."
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz. pic.twitter.com/Jisxryrdit— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 1, 2024
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