Sakatlığını atlatmıştı: Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı oyuncunun, Hatay maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığını tamamen atlattı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Haberde, Fred'in cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.
Fred, son olarak 21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- 'Dalga geçecek seviyede...'
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- KYK yurdunda intihar!
- Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' gafı