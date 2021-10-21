Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 00:05
Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maçın ardından sosyal medyada "sarı-kırmızı kalp" emojisi kullanarak Galatasaray'ı tebrik etti.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Bu skorun ardından temsilcimiz Galatasaray, 7 puanla E Grubu'nda liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılar 4 Kasım'da İstanbul'da, Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.


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