Real Madrid'ten Galatasaray paylaşımı
Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Real Madrid, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'a da yer verdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini 51 ve 56. dakikada Vinicius Jr., 65'te Rodrygo, 90+1'de Benzema kaydederken 37'de Shakhtar oyuncusu Kryvtsov topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine attı.
Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.
Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.
October 20, 2021
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