Real Madrid'ten Galatasaray paylaşımı

Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Real Madrid, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'a da yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 17:07
Real Madrid'ten Galatasaray paylaşımı
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini 51 ve 56. dakikada Vinicius Jr., 65'te Rodrygo, 90+1'de Benzema kaydederken 37'de Shakhtar oyuncusu Kryvtsov topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine attı.

Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.

Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.


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