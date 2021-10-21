Real Madrid'ten Galatasaray paylaşımı

21 Ekim 2021 Perşembe, 17:07

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup etti. İspanyol devinin gollerini 51 ve 56. dakikada Vinicius Jr., 65'te Rodrygo, 90+1'de Benzema kaydederken 37'de Shakhtar oyuncusu Kryvtsov topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine attı.

Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un 56. dakikada attığı gol, Real Madrid'in Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadyumu'nda 6-1 yendiği maçta Ronaldo'nun stoperleri çalımlayıp attığı gole çok benzerdi.

Bunun üzerine Real Madrid sosyal medya ekibi bu benzerliğe dikkat çekmek için iki golün atılma anını kolaj yapıp Twitter'da paylaştı.