Ekrem İmamoğlu'ndan 'Milli Takım' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, nüfusta bir yaş büyük kaydedildiğini ve bu yüzden Milli Takım seçmelerine katılamadığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 21:42
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Milli Takım' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum'a konuk oldu.

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İmamaoğlu, çocukken yaşadığı Milli Takım anısını anlattı. 

İmamoğlu, nüfusta bir yaş büyük kaydedildiği için Milli Takım seçmelerine katılamadığını söyledi.



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