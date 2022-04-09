Ekrem İmamoğlu'ndan 'Milli Takım' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, nüfusta bir yaş büyük kaydedildiğini ve bu yüzden Milli Takım seçmelerine katılamadığını aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum'a konuk oldu.
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İmamaoğlu, çocukken yaşadığı Milli Takım anısını anlattı.
İmamoğlu, nüfusta bir yaş büyük kaydedildiği için Milli Takım seçmelerine katılamadığını söyledi.
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