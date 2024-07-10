Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de!
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı.
Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen Göztepe, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.
Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi 2022-2023 sezonunda da Göztepe'de kaleyi korumuştu.
Göztepe'nin Ekrem'in yanı sıra bir kaleci daha alacağı kaydedildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Klıçarslan, Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev aldı.
Spor Haberleri
- Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?
- Wimbledon'da Alex De Minaur turnuvadan çekildi!
- Ekrem Kılıçarslan yeniden Göztepe'de!
- Napoli, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna kattı!
- Di Maria gözyaşlarıyla açıkladı: 'Kararım değişmeyecek'
- Lamine Yamal kimdir? Lamine Yamal kaç yaşında, nereli?
- Weghorst'tan A Milli Takım'a büyük övgü!
- Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!
- Trafik kazasında oğlunu kaybeden Naldo'dan açıklama!
- Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?
- Timur Cihantimur'un 'kefalet' talebine cevap