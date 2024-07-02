Göztepe'den savunmaya iki takviye

Süper Lig'e yükselen Göztepe, defans oyuncuları Koray Günter ve Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:18
Göztepe'den savunmaya iki takviye
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, defans oyuncuları Koray Günter ve Nazım Sangare ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Koray Günter ve kulübü Hellas Verona ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 1994 doğumlu defans oyuncusu Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.


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