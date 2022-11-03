Fenerbahçe'de Emir Ortakaya gelişmesi
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, sezon başında Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya'yı geri çağırmayı düşünüyor.
Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.
Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.
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