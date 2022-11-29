Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia: 'Bunu beklemiyorduk'

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e mağlup olarak turnuvaya veda eden Ekvador'da Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Valencia, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 22:40
Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia: 'Bunu beklemiyorduk'
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Ekvador'un Senegal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan ve turnuvaya veda etmelerini değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" dedi.

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı.

Öte yandan Katar'a iki, Hollanda'ya da bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.


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