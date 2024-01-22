Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. hafta maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:10
Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Fildişi Sahili, Juan Micha'nın ekibi Ekvator Ginesi ile karşı karşıya gelecek.

EKVATOR GİNESİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

EKVATOR GİNESİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fildişi Sahili grupta oynadığ son maçta Nijerya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Ekvator Ginesi ise Gine Bissau'yu 4-0 mağlup etmişti.


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