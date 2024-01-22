Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu 3. hafta maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Jean-Louis Gasset yönetimindeki Fildişi Sahili, Juan Micha'nın ekibi Ekvator Ginesi ile karşı karşıya gelecek.
EKVATOR GİNESİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EKVATOR GİNESİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Fildişi Sahili grupta oynadığ son maçta Nijerya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Ekvator Ginesi ise Gine Bissau'yu 4-0 mağlup etmişti.
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