Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!

Gine, Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Gambiya'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:24
Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!
Abone Ol google-news

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Gine, Gambiya'yı 1-0 yendi ve son 16 umutlarını son maça taşıdı.

Gine'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Aguibou Camara kaydetti.

Beşiktaş forması giyen Omar Colley, Gambiya Kaptanı olarak çıktığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Gine grubun son maçında Senegal ile karşılaşırken, Gambiya da Kamerun ile karşılaşacak.


Gine Gambiya Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!
Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!
Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!

Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!

En Çok Okunan Haberler