Orkun Kökçü yıldızlaştı: Beşiktaş milli araya moralli girdi!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü attı. Kasımpaşa'nın golü 57. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş, 52 puana yükseldi. Kasımpaşa, ligde 24 puanda kaldı.

ARADAN SONRA DERBİ

Beşiktaş, milli aranın ardından ligde derbiye çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa

86' Allevinah ve Benedyzcak yerlerini Kubilay ve Eyüp Aydın'a bıraktı

81' Baldursson orta alanda rakibine taptığı müdahale sonunda sarı kart gördü.

78' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Allevinah'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

73' Habib Gueye, Kamil Ahmet yerine oyuna dahil oldu.

71' Rashica ve Cengiz Ünder, Cerny ile Asllani yerine oyuna dahil oldu.

66' Kasımpaşa'da sarı kart görenler kervanına Allevinah'ta katıldı. Ceza sahasına girerken Rıdvan'a yaptığı hareket sonucunda hakem sarı kartına başvurdu.

62' Hyen-gyu Oh'un yerde kaldığı pozisyon ardından Winck, Oh ile tartışmaya girdi. Hakem Winck'e sarı kart verdi.

59' Opoku, sakatlanan Arous yerine oyunda dahil oldu.

57' GOOOLLL!!! Kasımpaşa, Benedyczak'ın penaltı golüyle skoru 2-1'e getiriyor!

54' Murillo yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Penaltı! Kullanılan serbest vuruş sonrasında Murillo'nun tehlikeli hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi.

52' Winck, Ndidi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ndidi'ye sarı kart çıktı

45' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Orkun Kökçü ile farkı ikiye çıkarıyor. Murillo'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı Orkun bekletmeden vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

26' Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Hyen-gyu Oh topa dokunamadı. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Asllani'de kaldı. Arnavut futbolcunun şutu yandan dışarı çıktı.

16' Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu itirazlarının sonucunda sarı kart gördü.

15' Kasımpaşa'da Kamil Ahmet Çörekçi, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Kasımpaşa'da Cafu, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile 1-0 öne geçiyor! Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Hyeon-gyu Oh, topu sol direğin yanından ağlara gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.