El Clasico'da maç sonu olay: Ortalık bir anda karıştı!

26.10.2025 21:07:00
İspanya LaLiga’da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Real Madrid derbiyi 2-1 kazanırken maçın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

LaLiga’da 10. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Real Madrid, ezeli rakibini 2-1 mağlup edip liderliğini sürdürdü.

Real Madrid’e El Clasico’da galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Jude Bellingham kaydetti. Barcelona’nın tek golü ise Fermin Lopez’den geldi.

Maçın ikinci yarısının sonuna 9 dakika eklenirken karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Hakemin son düdüğü sonrasında Real Madrid ve Barcelona’da oyuncular tartışma devam etti.

Maçın sonunda saha içindeki tartışma futbolcuların soyunma odasına gittiği esnada da sürdü.

Kısa süreli tartışmanın ardından iki takım futbolcuları sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

