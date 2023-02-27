El Clasico öncesi Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber

İspanya Kral Kupası yarı finalinde 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Real Madrid ile oynayacak Barcelona'da, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 20:16
El Clasico öncesi Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber
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Barcelona'ya golcü futbolcusu Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, Almeria ile oynanan lig maçında sakatlanan Polonyalı yıldız, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Robert Lewandowski

EL CLASICO'DA YOK

Lewandowski, perşembe günü Kral Kupası'nda oynanacak Real Madrid müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.

34 yaşındaki futbolcunun, 5 Mart'taki Valencia ve 12 Mart'taki Athletic Bilbao karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Barcelona'da 31 maça çıkan Lewandowski, 25 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.


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