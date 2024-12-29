Arda Güler, Gibi setinde: 'Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz'

Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler, Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Gibi dizisinin setine konuk olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda Güler, Gibi setinde: 'Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 21:02

Milli oyuncu Arda Güler, İspanya'dan gelerek tatilini ülkesinde geçirmeyi tercih etti.

Fenerbahçe kulübünü ve memleketi Bolu'yu da ziyaret eden Güler, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

GİBİ REPLİĞİ İLE PAYLAŞIM

Exxen ekranlarında yayımlanan fenomen dizi Gibi'nin setini ziyaret ettiği anları da hesabında paylaşan Güler, "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" notunu düştü.

Güler, Gibi yapımcılarından Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları da paylaşımına ekledi.

İşte Arda Güler'in sosyal medya paylaşımları:


Etiketler: #arda güler #Gibi #Instagram

İlgili Haberler

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
Ancelotti son anda kurtuldu: Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!

Ancelotti son anda kurtuldu: Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!
Arda Güler, Bolu'da baba ocağını ziyaret etti

Arda Güler, Bolu'da baba ocağını ziyaret etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler