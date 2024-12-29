Arda Güler, Gibi setinde: 'Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 21:02

Güncelleme: 29.12.2024 - 21:02

Milli oyuncu Arda Güler, İspanya'dan gelerek tatilini ülkesinde geçirmeyi tercih etti.

Fenerbahçe kulübünü ve memleketi Bolu'yu da ziyaret eden Güler, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

GİBİ REPLİĞİ İLE PAYLAŞIM

Exxen ekranlarında yayımlanan fenomen dizi Gibi'nin setini ziyaret ettiği anları da hesabında paylaşan Güler, "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" notunu düştü.

Güler, Gibi yapımcılarından Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları da paylaşımına ekledi.

İşte Arda Güler'in sosyal medya paylaşımları: