El Clasico'nun VAR kayıtları açıklandı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:48

Güncelleme: 22.04.2024 - 18:48

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı 3-2 yendi. Maça damga vuran an ise Lamine Yamal'ın vuruşunda, Real Madrid kalecisi Lunin topu kaleden çıkardı.

Uzun VAR incelemesinin ardından topun tamamen çizgiyi geçtiği kanısına varılamadı ve oyun kornerle devam etti.

İspanya Futbol Federasyonu, El Clasico'daki tartışmalı pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi Sanchez Martinez, maçın hakemi Soto Grado'ya, "Topun tamamen çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok" dedi.

BARÇA GOLÜ İSPAT ETMEYE ÇALIŞACAK

VAR kullanımını savunan birisi olmadığını ancak bunun futbolda olduğu gerçeğinden dolayı her zaman adil kullanılması gerektiğini dile getiren Laporta, "Biz bu pozisyonun gol olduğunu düşünüyoruz. Federasyondan ve Hakem Kurulu'ndan gelecek kayıtlardan sonra bizim düşündüğümüz teyit edilirse, daha da ileriye giderek yasal girişimlerde bulunma hakkımızı kullanabilir ve maçın tekrar edilmesi isteyebiliriz" şeklinde konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, sezon başından beri hakem hatalarının mağduru olduklarını ileri sürdü.

Real Madrid'in 3-2 kazandığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, söz konusu pozisyonda golün geçersiz sayılmasının "utanç verici" olarak değerlendirmişti.