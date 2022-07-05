El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun yeni adresi Suudi Arabistan kulübü El-İttihad oldu.
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Cosmin Contra'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.
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