Eleştiri konusu olmuştu: İlkay Gündoğan'dan ırkçı ankete sert tepki!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:38

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:39

Almanya Milli Takımı kaptanı İlkay Gündoğan için ADR tarafından bir anket yapılmıştı.

Ankete katılan taraftarların yüzde 17'si 33 yaşındaki futbolcunun Almanya kaptanı olmasından memnun olmadığını ifade etmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlkay Gündoğan, "Bu tür anketleri hala yapmak ve buna değer vermemiz üzücü. Benim gibi insanların kaptan olması iyi bir şey çünkü bu Almanya'nın yeni gerçekliğini yansıtıyor. Farklı görünebiliriz ama biz de Almanız" ifadelerini kullandı.

FLİCK DÖNEMİNDE KAPTAN OLMUŞTU

İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda teknik direktör Hansi Flick döneminde kaptanlığa yükselmişti. Flick'in ardından göreve gelen Julian Nagelsmann da kaptanlık bandının İlkay Gündoğan'da kalmasında karar kıldı.

2011 yılından bu yana Almanya Milli Takımı için oynayan İlkay Gündoğan, bu forma altında 77 maça çıktı ve 18 kez gol sevinci yaşadı.