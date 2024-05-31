Eleştirilerin odağındaydı: Ali Koç'tan sağlık ekibi kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon sağlık ekibinin değişeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:55
Eleştirilerin odağındaydı: Ali Koç'tan sağlık ekibi kararı!
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezonda sakatlıklar sebebiyle çok fazla sıkıntı çeken Fenerbahçe'de sağlık ekibi eleştirilerin odağı olmuştu.

Ali Koç, sarı lacivertli takımın sağlık ekibinin değişeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon sağlık ekibini değiştiriyoruz. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu liderliğinde bir yeni bir sağlık heyeti kurulacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE 2023'TE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin mevcut kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, 2023 yılında sağlık heyetinin başına getirildi. Karanlık, 2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışmıştı.

52 yaşındaki isim, Al-Jazira ve BAE Milli Takımı'nda da çalıştı.


Ali Koç haberleri fenerbahçe haberleri Ertuğrul Karanlık haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesi Avrupa basınında! 'Sansasyonel bir dönüş'

Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesi Avrupa basınında! 'Sansasyonel bir dönüş'
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Mourinho'dan sözleşmeye özel madde talebi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni projesi! Ayrıntıları belli oldu...

İşte Aziz Yıldırım'ın yeni projesi! Ayrıntıları belli oldu...
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!

Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!
ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı

ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı
Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı: Brezilyalıdan Semih Şentürk sorusuna yanıt!

Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı: Brezilyalıdan Semih Şentürk sorusuna yanıt!
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'

Covid-19 ‘flirt’ varyantı yurtdışında yayılmaya başladı: 'Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz'
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’